L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto per il difensore che sostituirà Kim. Secondo il quotidiano tutti gli sforzi del Napoli in questa fase di mercato sono dediti nella ricerca di un nuovo difensore per sostituire Kim. Kevin Danso è un possibile candidato, ma ci sono degli ostacoli da superare, in particolare il Lens, che sembra aver complicato la trattativa, nonostante il calciatore sia entusiasta di vestire la maglia azzurra.