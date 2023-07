L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano attualmente quella di Lozano è la situazione meno tende a sbloccarsi. Infatti i nuovi agenti di Lozano stanno valutando soluzioni americane (come i Los Angeles FC) e finora non hanno avuto un dialogo con la società per rinnovare il contratto. De Laurentiis è stato chiaro. O il Chucky rinnova o via al braccio di ferro come già accaduto con Milik (quattro mesi fuori rosa prima di andare nel 2021 al Marsiglia) e anche con Fabian Ruiz lo scorso anno.