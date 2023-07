L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting difensore per sostituire Kim. Secondo il quotidiano sembra che ci siano diversi candidati per sostituire Kim. Al momento, il preferito sembra essere Max Kilman, 26 anni, inglese del Wolverhampton, valutato 40 milioni. Poi vi è Kevin Danso, 24 anni, gioca per il Lens, ed è entrato, uscito e poi rientrato nella lista dei candidati. Viene valutato intorno a 30 milioni. Vi è poi Josip Sutalo, 23 anni, croato della Dinamo Zagabria e piace anche a Fiorentina e Lipsia. Infine Maxence Lacroix, 23 anni, francese del Wolfsburg.