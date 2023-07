L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di ieri di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il comportamento di Osimhen, di andare subito a prendere il pallone in porta per riportarlo a centrocampo e motivare i compagni dopo il pareggio, dimostra una mentalità da vero leader. Infatti il bomber nigeriano è sempre focalizzato sul vincere e non accettare la sconfitta. Questa fame e la sua determinazione sono qualità molto apprezzate dai suoi allenatori e compagni di squadra.