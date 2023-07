L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla presenza dell’agente di Kvaratskhelia in ritiro a Dimaro. Secondo il quotidiano ieri in Trentino è giunto anche Mamuka Jugeli, l’agente del georgiano. Jugeli ha colti dunque l’occasione per riprendere con Adl il discorso del rinnovo di Kvaratskhelia e perchè no di proporre qualche altro nome profilo della sua gestione..