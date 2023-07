L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di ieri tra Napoli e Spal. Secondo il quotidiano ieri si è visto meno possesso palla qualche iniziativa personale a sinistra. Kvara parte, strappa, si diverte. Li vicino c’è anche Zielinski a dipingere calcio, come in occasione dell’assist per Frank. Dall’altro lato gioca Raspadori nel ruolo di esterno destro. Magari forse per necessità per l’assenza di Lozano, a riposo e non ancora pronto dopo l’infortunio