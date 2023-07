L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle condizioni di Stanislav Lobotka e Mario Rui, usciti per infortunio nell’amichevole di ieri. Secondo il quotidiano nella partita contro la Spal di ieri c’è stato un doppio infortunio in casa Napoli. Nel primo tempo Mario Rui e poi verso fine gara Lobotka hanno dovuto abbandonare il campo. Per il terzino sinistro si tratta di un risentimento muscolare, mentre per il regista slovacco è stata sostituzione a livello precauzionale, per un fastidio da gestire.