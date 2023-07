Rinnovo Zielinski: cifre e dettagli dell’offerta del Napoli

Piotr Zielinski sceglie ancora il Napoli. Nonostante le offerte di Al-Ahli e Lazio, il polacco è pronto ad accettare la proposta dei partenopei. De Laurentiis gli ha offerto un biennale con opzione e ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione, in linea con i colleghi di reparto ma senza poter usufruire degli sgravi del Decreto Crescita. La richiesta del 29enne centrocampista è di un triennale con opzione e ingaggio da 3 netti (attualmente percepisce 3,5). Poste le basi per un accordo. Dopo sette stagioni la storia d’amore tra Zielinski e il Napoli è destinata a continuare.

