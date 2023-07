Sotto il cielo plumbeo di Dimaro Folgarida, non si sblocca il match tra Napoli e Spal. Diverse occasioni non finalizzate degli azzurri, al 13′ e 38′ con Politano e 22′ con Simeone su assist di Zanoli. Un primo tempo sottotono, forse anche per l’assenza in campo dei pezzi da novanta. Appuntamento al secondo tempo con una squadra rivoluzionata, come preannunciato dallo stesso Garcia.