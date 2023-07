Gazzetta – Continua il dialogo tra Zielinski e la società: il polacco vuole rimanere

Piotr Zielinski vuole rimanere a Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il calciatore avrebbe fatto capire alla società di voler rimanere. Serve, ora, l’accordo definitivo: “Dei tre casi spinosi quello che sembra meno complicato riguarda Zielinski. Il suo agente Bartolomej Bolek ha incontrato qui a Dimaro De Laurentiis e sarebbe emersa la volontà del giocatore di restare. Del resto Piotr un anno fa disse no a un’ottima offerta del West Ham e quest’anno non si è seduto nemmeno a discutere su proposte saudite assai remunerative. La stessa offerta della Lazio, presa in considerazione, non sarebbe un passo avanti per il giocatore”.