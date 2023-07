Giuffredi: “Di Lorenzo colto di sorpresa! Vi svelo anche un altro rinnovo e due novità di mercato”

Prima vera lieta notizia dal ritiro del Napoli a Dimaro, con l’annuncio arrivato nella serata di ieri, annunciato direttamente dal presidente De Laurentiis dal palco della cittadina trentina, del rinnovo di Giovanni Di Lorenzo fino al 2028 con opzione fino al 2029. L’agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport dettagli e retroscena dell’accordo:

“Il desiderio di Giovanni era quello di legarsi a vita al Napoli. Parliamo con il presidente da diversi mesi e siamo arrivati alla conclusione con l’accordo definitivo fino al 2028 con l’opzione fino al 2029. È stata una sorpresa per Giovanni, io e il presidente abbiamo trovato l’accordo ma abbiamo deciso di tenerglielo nascosto. L’ho visto dopo l’allenamento e gli ho detto che non avevo parlato con De Laurentiis e, siccome sa che non gli mento mai, mi ha creduto“.

L’agente, manager anche di Mario Rui, Folorunsho e Gaetano, ha aggiunto alcuni dettagli sugli altri suoi assistiti: “Credo che nei prossimi giorni sarà annunciato l’accordo per il rinnovo anche di Mario Rui. Folorusho? Garcia lo sta osservando e valutando, deciderà lui nelle prossime settimane sul suo futuro, nonostante già Empoli, Verona e qualcun’altra sia interessata a lui. Gaetano sono convinto sia un grandissimo giocatore, nelle prossime settimane quando inizierà a riprendersi dall’infortunio sarà valutato da Garcia e poi capiremo il suo futuro”.