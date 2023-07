Gazzetta – Maxi rinnovo per Di Lorenzo: altri cinque anni di contratto per il capitano del Napoli

Ieri sera ADL ha annunciato il rinnovo di capitan Di Lorenzo per altri ben cinque anni.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il patron del Napoli si è espresso in prima persona per la conferma ufficiale del capitano: altri cinque anni di contratto per lui, dunque fino al 30 giugno 2029, oltre ad un ingaggio più alto per diventare a tutti gli effetti una bandiera del Napoli presente e del Napoli che verrà. Ieri sera sul palco di Dimaro Folgarida è arrivata la notizia tanto attesa, già nell’aria da diverse settimane e resa ufficiale davanti al grande pubblico di supporters partenopei accorsi in tantissimo quest’anno in Trentino per assistere fin dall’inizio alla prima parte di ritiro.