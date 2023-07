CorrSport – Continuano i contatti per il rinnovo di Osimhen: previsto un nuovo summit prima di Castel di Sangro

Victor Osimhen e il Napoli continuano a dialogare in vista del rinnovo.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’attaccante del Napoli e il suo procuratore Calenda sono in contatto con la società per trovare una quadra al più presto: dopo diversi giorni di fitti colloqui in quel di Dimaro, non è ancora arrivato l’accordo sperato ma c’è fiducia da entrambe le parti per chiudere quanto prima una faccenda che sembrava molto più complicata qualche settimana fa. Prima di sbarcare a Castel di Sangro, infatti, Calenda e ADL si rivedranno per provare a chiudere il cerchio e consentire al calciatore di rimanere almeno un altro anno ai piedi del Vesuvio con un ingaggio ritoccato e una clausola rescissoria.