Pochi giorni fa il Napoli ha ufficialmente ceduto Kim Min-Jae al Bayern Monaco e ora l’obiettivo è quello di sostituirlo.

Sono tanti i nomi nella lista per sostituire il coreano ma il Napoli ultimamente segue un obiettivo di Lipsia e Fiorentina: ovvero Josip Sutalo.

In Croazia sono convinti che il difensore si trasferirà al Lipsia per 25 milioni ma il Napoli non si arrende e vuole provare a prenderlo nel caso la trattativa col club tedesco non dovesse andare in porto.

A riportarlo è un tweet di Napoli Report: