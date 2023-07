L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Roberto Calenda l’agente del nigeriano, è rimasto anche ieri in Trentino per continuare a trattare per ridurre le distanze sull’ingaggio, l’inserimento di una clausola e il valore della clausola stessa. Una vera e propria sfida che negli ultimi tre giorni non ha conosciuto soste; del resto, c’è in ballo una fetta importantissima delle ambizioni future . Si cerca una soluzione: l’offerta è rinnovare fino al 2027, ma si c’è distanza ancora su ingaggio e clausola.