L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting del difensore che sostituirà Kim. Secondo il quotidiano il Napoli, ha necessità di trovare un sostituto di Kim, che ha lasciato la squadra. Un potenziale candidato per questo ruolo è Max Kilman, un giocatore inglese di origini ucraine che attualmente gioca per il Wolverhampton. Tuttavia, sembra che il prezzo richiesto dai Wolves per Kilman, ovvero 40 milioni di euro, sia troppo elevato per i gusti del presidente Aurelio De Laurentiis.