L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano sembra che ieri al Rosatti, durante un incontro, sia stato presente anche Bartlomiej Bolek, l’agente di Zielinski. L’esito dell’incontro è stato definito come positivo finora. Zielinski avrebbe rifiutato un’offerta proveniente dall’ Al-Alhi. Invece, sembra che la Lazio sia interessata al calciatore e lo voglia nel proprio roster. Tuttavia, sembra esserci una divergenza tra la richiesta economica del presidente del Napoli e le aspirazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito. De Laurentiis avrebbe richiesto una cifra di 30 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus per cedere Zielinski alla Lazio. Tuttavia, Lotito sembra non essere disposto a raggiungere quella cifra. Zielinski sembra desideroso di continuare con il Napoli e ha intenzione di rimanere con il club. Quindi, ora sarà necessario trovare un punto di incontro tra le due parti, partendo da un’offerta inferiore rispetto a quella attuale