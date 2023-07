L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per al Napoli. Secondo il quotidiano non tramonta la trattativa tra il Napoli e il Genoa per il prestito di Alessandro Zanoli, il quale occupa la posizione di vice Di Lorenzo sulla fascia destra. Se questa trattativa si concluderà positivamente il Napoli chiuderà per Davide Faraoni del Verona come vice di Di Lorenzo per il terzino destro.