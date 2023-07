L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla presentazione della squadra che avverrà stasera. Secondo il quotidiano sembra che il nuovo allenatore, Garcia, sia finalmente in grado di iniziare a lavorare con il suo organico in vista della nuova stagione. La presentazione della squadra avverrà questa sera a Dimaro-Folgarida, però senza alcuni giovani talenti. I difensori D’Avino, Russo, Turi giocheranno in Primavera, mentre altri giocatori come Marchisano andranno a giocare per la Pro Sesto, Vergara per la Reggiana, D’Agostino per il Monopoli, Ambrosino per il Catanzaro e Cioffi per il Gubbio. Rimarranno solo Coli, Saco e Obaretin per coprire le posizioni lasciate libere dai trasferimenti di Ndombele e Kim. Sicuramente, la situazione della squadra potrebbe ancora evolversi in attesa del mercato, dove potrebbero essere presi nuovi giocatori per rinforzare la squadra.