Gazzetta – ADL e il sacrificio “Osimhen”: il patron azzurro non ha mai pagato un azzurro più di 7 milioni a stagione

ADL non è mai arrivato a spendere 7 milioni di euro per un calciatore azzurro.

Bonus compresi, in effetti, la cifra finirebbe anche per lievitare. Come riportato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il suo agente Calenda non sarebbe ancora convinto dell’offerta della società: “Victor a Napoli sta bene e ci resta serenamente ma è ormai lampante che il suo contratto vada in qualche modo rivisto. E per quanto l’offerta di De Laurentiis sia lievitata oltre i sette milioni netti a stagione con i bonus (sarebbe lo stipendio più alto mai pagato dal produttore cinematografico nel calcio), per l’agente si tratterebbe di un adeguamento non in linea con la richiesta di mercato da duecento milioni fatta dal presidente”.