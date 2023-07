Dimaro, il report dell’allenamento: solo lavoro in palestra per un azzurro

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Ssc Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi.

Ecco il comunicato: “Seduta mattutina per il Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. La squadra ha lavorato dividendosi in 2 gruppi. Il primo, comprensivo dei giocatori di rientro dalle nazionali, ha effettuato attivazione, esercitazione tecnica e lavoro di possesso palla. A seguire partita a tema con porticine e partita a campo ridotto vinta dalla squadra gialla. Il secondo gruppo, comprensivo di coloro che hanno giocato ieri, ha svolto lavoro di scarico tra palestra e campo. Gaetano lavoro in palestra”.