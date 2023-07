CorrSport – Continuano i contatti per il rinnovo di Osimhen: l’agente è ancora a Dimaro

I contatti con l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, continuano incessantemente per chiudere l’accordo del rinnovo.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, stamane, infatti, si starebbe per trovare una quadra definitiva dopo diversi giorni di colloquio. Aumento dell’ingaggio e prospettiva di clausola sui 100 milioni: “Il manager del centravanti è rimasto a Dimaro anche ieri, per il terzo giorno consecutivo: un dato saliente. Un’indicazione importante: la trattativa prosegue. E si prolunga: dopo l’incrocio di martedì al momento dell’arrivo allo Sport Hotel Rosatti insieme con Victor, sono cominciati gli incontri lampo, quelli più lunghi, magari spezzati e poi ripetuti nella stessa giornata a orari differenti. Ma cosa cambia? Dettagli di un puzzle da ricostruire così: mercoledì la prima riunione, ieri la seconda”.