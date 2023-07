FORMAZIONI UFFICIALI – Napoli-Anaune: Ecco gli 11 che partiranno dall’inizio

Si scende in campo a Dimaro. E’ il giorno di Napoli-Anaune, primo test estivo per il Napoli di Rudi Garcia che può utilizzare i giocatori in fase di preparazione sin dal primo giorno e quindi lascia spazio a diversi giovani della Primavera ed elementi di ritorno dai vaari presti oltre a Juan Jesus, Mario Demme, Zerbin e Politano che sono i primi uomini presenti fin dall’inizio. Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Contini; Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui (cap); Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin. All. Garcia. A disposizione: Turi, Idasiak, Obaretin, Olivera, Saco, Marchisano, D’Avino, Cioffi, Marranzino, Russo, Iaccarino, D’Agostino

ANAUNE: Gionta; Sartori, Badjan, Menapace, Allegretti, Faes, Micheli, Casagrande, Biscaro, Kumrija, Diagne. All. Morano. A disposizione: Souza Krueger, Belfanti, Cressotti, Stankov, Buzura, Berti, Prantil, Orsini, Rizzi.