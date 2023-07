Napoli, il report del quinto giorno a Dimaro: seduta in palestra per un portiere

Nella giornata di ieri il Napoli ha accolto quasi metà della squadra, da capitan Di Lorenzo a Kvaratskhelia, senza dimenticare l’attesissimo Victor Osimhen. Il futuro del nigeriano resta sempre in bilico. Si cerca un accordo sul rinnovo. Sul sito ufficiale, intanto, il Napoli ha pubblicato report della seduta di allenamento odierna.

Gli azzurri hanno lavorato stamattina sul campo di Carciato a Dimaro-Folgarida. Si tratta del quinto giorno di allenamenti in Trentino. La squadra si è divisa in due gruppi. Il primo, composto dagli azzurri rientrati dall’impegno con le rispettive nazionali, ha svolto esercitazione tecnica e lavoro di core stability. Anche il secondo gruppo ha svolto core stability insieme al lavoro fisico e di corsa. A lavorare col gruppo dei nazionali c’erano Lozano, Anguissa e Simeone; Folorunsho e Gaetano hanno svolto lavoro in piscina. Gollini in palestra. Zedadka ha svolto personalizzato in campo.