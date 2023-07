Mattino – Telefonata tra Zielinski e Sarri: la Lazio spinge ma ADL aspetta

La Lazio non molla la presa su Piotr Zielinski. Negli ultimi giorni c’è stata anche una telefonata tra il giocatore e Maurizio Sarri, che avrebbe molto piacere a riallenarlo.

Il club di Lotito sta facendo di tutto per accontentare il suo allenatore, ma da parte del Napoli non c’è stata ancora un’apertura alla trattativa. Il motivo? Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis vorrebbe confrontarsi con Rudi Garcia sulla faccenda.

Se il tecnico francese dovesse considerare il giocatore importante per il suo lavoro, allora il presidente non gli farebbe lo sgarbo di mandarlo via.