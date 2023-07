Come riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli avrebbe già un accordo di massima con Faraoni, terzino del Verona. Il giocatore andrebbe a percepire 1 milione di euro per 3 anni, con il Verona che incasserebbe circa 3 milioni di euro. La trattativa però si sbloccherà solo dopo la cessione di Zanoli, che Garcia sta valutando in ritiro a Dimaro.