L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul casting del difensore che debba sostituire Kim. Secondo il quotidiano Kim e il Bayern hanno firmato l’accordo. Il Napoli preme però per avere un bonus nel caso in cui, entro tre anni, il coreano dovesse essere rivenduto per oltre 60 milioni. Tutto procede lentamente per il sostituto, come testimonia la presenza di De Laurentiis e staff a presenziare agli allenamenti della squadra. In ogni caso, per la difesa restano in piedi due piste: Ibanez della Roma e Kilman del Wolverhampton.