L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il sulla situazione legata a Victor Osimhen. Secondo il quotidiano ci sono altri motivi oltre a quelli economici per cui la trattativa tra Osimhen e il Napoli per il rinnovo non è ancora iniziata. Oltre alla valutazione del cartellino intorno ai duecento milioni, ci si aspetta una discussione consequenziale sulle cifre dell’ingaggio da parte del giocatore e del suo procuratore. L’offerta di circa 6,5 milioni netti (più bonus) non sarebbe congrua rispetto a quella valutazione.