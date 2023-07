L’edizione odierna di Fox Sports ha fatto il punto sul futuro di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano il futuro è in bilico per Lozano. Il messicano potrebbe essere il sostituto di Carlos Vela ai Los Angeles FC e la trattativa tra le parti, è già in fase avanzata. Lozano sarebbe disponibile ad un passaggio in MLS. Dunque ancora Messico nel club losangelino, da Vela al Chucky Lozano.