L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano la trattativa per lo scambio Demme-Tousart è complessa ma non impossibile. L’Hertha Berlino ha messo Demme come obiettivo principale, tuttavia la richiesta del Napoli di 6 milioni ha frenato l’entusiasmo. I berlinesi sono interessati a Demme, mentre Garcia sarebbe felice di riavere Tousart con lui. Il centrocampista francese è attualmente in lista-cessioni e non partecipa al ritiro della squadra. C’è ancora tanto da fare, ma le parti sono al lavoro per sbloccare l’affare.