L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli e il Tottenham non sono ancora riusciti a trovare un accordo sulla formula per il trasferimento di Giovani Lo Celso. Il club azzurro vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, mentre i londinesi preferirebbero una cessione definitiva.