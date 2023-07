L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano i colloqui tra il Napoli e Osimhen per il rinnovo contrattuale sono in corso, ma al momento esiste ancora una differenza di opinioni. Nel frattempo, il Napoli e il suo manager, Roberto Calenda, continuano le trattative. La situazione rimane ancora bloccata: non c’è accordo tra le parti, ma neanche polemiche. Non si tratta di una guerra in corso, ma di una distanza che riguarda l’ingaggio e il valore del cartellino individuato da De Laurentiis a 200 milioni così come sulla possibile clausola rescissoria. Osi arriverà oggi, e se le circostanze lo permetteranno, potrebbe essere possibile che anche Calenda possa scalare le Dolomiti nei prossimi giorni.