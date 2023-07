Sky – Napoli, chieste informazioni al Tottenham per Giovanni Lo Celso: la situazione

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio sul proprio portale ufficiale, per rinforzare il centrocampo il Napoli ha chiesto informazioni al Tottenham per Giovani Lo Celso, duttile centrocampista argentino autore di 2 goal e tre assist nel corso dell’ultima stagione in prestito al Villarreal.

Secondo l’esperto di calciomercato, per il centrocampista argentino il club azzurro vorrebbe proporre la formula del prestito con diritto di riscatto ma gli Spurs vogliono l’obbligo o la vendita a titolo definitivo. Al momento, dunque, c’è ancora distanza tra le parti.

Fonte: www.gianlucadimarzio.com