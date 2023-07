CorrSport – Nessun passo avanti per il rinnovo di Osimhen: il calciatore non è soddisfatto

Non ci sono particolari passi avanti nella trattativa che porta al rinnovo di Osimhen.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, l’attaccante non è soddisfatto dell’attuale proposta societaria per trattenerlo in quel di Napoli: la richiesta di 200 milioni di euro per i big club europei presuppone, secondo Osi e il suo entourage, anche un adeguamento importante per l’attuale livello del calciatore, cosa che il Napoli al momento non è riuscito a garantire. Entro qualche giorno, tra lunedì e martedì della prossima settimana, era in programma un ulteriore incontro tra le parti per definire un incontro, ma al momento non ci sono particolari novità.