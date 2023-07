CorrSport – Ieri sera colloquio tra Garcia e società: il Napoli punta al centrocampo

Ieri sera in quel di Dimaro si è tenuto un incontro di mercato tra Garcia e la società, compreso il patron azzurro ADL.

Come riportato poi stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, i colloqui si sono soffermati più che altro sul centrocampo: sono in ballo diversi nomi, seguiti da Micheli, per rinforzare la rosa: tra questi vi è Lo Celso del Tottenham, calciatore seguito già nella stagione precedente, oltre al profilo del giovanissimo Prati della Spal, che ha chiesto 10 milioni per il suo cartellino. Con le partenze oramai ufficiali di Ndombele nel primo caso e quasi ufficiali per Demme nel secondo caso, gli azzurri dovranno subito trovare almeno due centrocampisti da regalare a Garcia.