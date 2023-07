Mattino – Newcastle forte su Kvaratskhelia: il club ha già pronta l’offerta

Il Newcastle ha messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia. Dopo l’arrivo di Sandro Tonali in squadra, la società inglese è pronta a investire su un’altra stella della Serie A e punta forte sul giocatore georgiano.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che il club abbia pronta un’offerta da 90 milioni di euro per convincere sia l’attaccante che il Napoli. Dal canto suo, però, Aurelio De Laurentiis ha già dichiarato che il calciatore non è in vendita. Quindi, difficilmente aprirà alla trattativa.

Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.