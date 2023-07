L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su quelli che possono essere gli obiettivi del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli sta cercando nuovi talenti in Oriente per espandere il suo brand e ha individuato due giocatori che soddisfano le esigenze del club partenopeo. In campo orientale, ci sono due opzioni: Hwang In-Beom, centrocampista dell’Olympiacos, e Hong Hyun-Seok, anch’egli centrocampista ma giocatore del Gent.