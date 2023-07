GdS – Se dovesse andar via Immobile, la Lazio potrebbe puntare su Simeone, i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Secondo il quotidiano l’Arabia desidera investire anche nella Lazio e mira a Ciro Immobile. Il presidente Lotito vuole proporre un rinnovo al goleador e, sebbene sia molto difficile immaginare una Lazio senza il suo attaccante, il club è costretto ad agire preventivamente. Da diverse settimane, Lotito ha dimostrato un interesse per Giovanni Simeone che potrebbe essere il sostituto ideale di Ciro in caso di partenza o una possibile garanzia per il futuro della Lazio insieme a Dia.