L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano Lotito ha colto il segnale arrivato da Zielinski. Non ha ancora accettato l’offerta dall’Arabia Saudita, ma si è impegnato con Sarri e ieri Lotito ha iniziato a discutere con De Laurentiis. Il polacco di 29 anni rimane la scelta preferita per sostituire Milinkovic. L’Al-Ahli ha fatto un’offerta di circa 27 milioni, mentre Lotito è partito da una base di 20. Non sono cifre insignificanti. Sarri sta iniziando a sperimentare il modulo 4-2-3-1, forse considerando l’opzione di utilizzare il trequartista polacco come alternativa a Luis Alberto. Le trattative sono molto difficili, ma tra presidenti capricciosi e rapporti eccellenti.