L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting per sostituire Kim. Secondo il quotidiano il difensore Max Kilman, inglese di 26 anni, che gioca nella Premier League con il Wolverhampton, è considerato l’obiettivo principale della difesa. Tuttavia, la valutazione fatta dal Napoli è stata definita eccessiva. L’offerta di 35 milioni di euro da parte di Adl non è però sufficiente. I Wolves hanno stabilito un prezzo di 40 milioni di sterline, pari a circa 41 milioni di euro al cambio. È importante notare che il club deve anche pagare il 20% dell’importo della vendita al Maidenhead United, una squadra della quinta serie inglese dalla quale nel 2018 hanno acquistato Max per 40.000 sterline”.