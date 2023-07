L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle mosse del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il ritorno di Pierluigi Gollini è ancora non ufficiale, ma siamo alle battute finali. Sarà in prestito dall’Atalanta con un diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Si unirà al gruppo a Dimaro nelle prossime ore.