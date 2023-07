Ufficiale – I convocati di Garcia per il ritiro di Dimaro Folgarida, settimana prossima arrivano i nazionali

La SSC Napoli sul proprio sito ufficiale ha appena diramato l’elenco dei giocatori convocati da mister Garcia per il ritiro di Dimaro Folgarida. Il neo tecnico azzurro ha convocato molti giocatori della primavera e giocatori appena ritornati a Napoli per testarli in prima squadra. Nell’elenco dei convocati mancano tutti i giocatori che sono stati impegnati con le nazionali, ed arriveranno settimana prossima. Questo l’elenco ufficiale dei convocati:

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

TURI Claudio

D’AVINO Luigi

JESUS Juan

MARCHISANO Matteo

MARIO RUI Silva Duarte

OBARETIN Edward

OLIVERA Mathias

ZANOLI Alessandro

DEMME Diego

FOLORUNSHO Michael

GAETANO Gianluca

IACCARINO Gennaro

RUSSO Lorenzo

SACO Coli

SPAVONE Alessandro

VERGARA Antonio

ZEDADKA Karim

AMBROSINO Giuseppe

CIOFFI Antonio

D’AGOSTINO Giuseppe

MARRANZINO Pasquale

LOZANO Hirving

POLITANO Matteo

ZERBIN Alessio