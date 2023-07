Nel corso di Sky Sport 24, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato della trattiva per il possibile sostituto di Kim: “La sostituzione di Kim è la grande necessità che ha il Napoli, ma il club di De Laurentiis non ha l’urgenza perché il campionato non inizia domani. Inoltre, questa necessità non deve trasformarsi in fretta che porta a dover spendere di più, che è quello che sperano le società che hanno i difensori, tra cui il Wolverhampton con Kilman. Il Napoli sta monitorando delle alternative e nel contempo fa capire ai club che hanno quel tipo di giocatore che non c’è solo quella necessità.

E’ una strategia anche per cercare di lasciare bassi i prezzi, perché dà la sensazione di poter andare su più profili. Per questo motivo il Napoli non ha questa particolare urgenza di dover andare a prendere un difensore”.