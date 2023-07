Pedullà: “Gollini resta a Napoli, ecco le cifre”

Il Napoli sembra avere le idee chiare per quanto riguarda la situazione dei portieri. Infatti, se Meret sembra intoccabile, il nuovo ds Meluso si è messo al lavoro per garantire un secondo di livello a Garcia. Ecco perché, la soluzione per cui ha optato il club azzurro, è un nuovo prestito per Gollini. Il portiere italiano sarebbe contento di tornare nel capoluogo campano, dove ha lasciato tutti soddisfatti delle sue prestazioni. Ne parla Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, svelando anche le cifre.

Ecco quanto si legge: “Pierluigi Gollini resterà al Napoli, una svolta annunciata e che adesso sta per concretizzarsi. In giornata, infatti, l’Atalanta darà il via libera e verranno firmati i documenti per il portiere che sarà ancora il vice di Meret. Operazione in prestito oneroso da 300-400 mila euro con diritto di riscatto a circa 7 milioni”.