Gazzetta – ADL detta le condizioni per Zielinski e Lozano: la situazione attuale

Il patron azzurro ADL ha dettato le condizioni per il futuro di Zielinski e Lozano.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbero tre condizioni poste per i due calciatori dal presidente: rinnovo, cessione o rischio tribuna, in una situazione che ricorda quella di Milik: “Piotr Zielinski e Hirving Lozano stanno ì ragionando sulla scelta da prendere. Al tempo stesso il presidente Aurelio De Laurentiis – non certo un dirigente che si fa prendere dal romanticismo – ha posto un vero e proprio ultimatum ai suoi giocatori. O prolungano il contratto, accettando uno stipendio inferiore, in linea con la policy del club, oppure partono subito consentendo al club di non perdere a parametro zero i rispettivi cartellini, anche se nel frattempo sono stati ammortizzati a bilancio. Altrimenti c’è il rischio tribuna”.