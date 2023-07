Pierluigi Gollini sarà un calciatore azzurro anche la prossima stagione, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola. Secondo il quotidiano, il Napoli sta trattando per un altro anno il prestito, a circa 300 mila euro, fissando un riscatto (senza obbligo) di 7 milioni. Intanto, aggiunge il quotidiano, gli azzurri stanno concludendo con il Bari per l’acquisto di Elia Caprile, classe 2001.