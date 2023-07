Spalletti al premio Sportilia: “Lasciamo lavorare Garcia. Osimhen? 200 milioni potrebbero non bastare”

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, è tornato a parlare degli azzurri in occasione del premio Sportilia, giunto alla sua venticinquesima edizione. Anche in quest’occasione, non ha fatto mancare il suo amore per il club partenopeo. Questo è quanto riportato da Sportmediaset. “La decisione di stare fermo dando valore alla mia famiglia mi ha portato il dispiacere di lasciare una squadra forte come il Napoli e un ambiente innamorato del pallone come quello della sua città. È difficile trovare una squadra forte e una città innamorata come Napoli per quanto riguarda il proprio futuro. Sono combinazioni difficili. Garcia? La società ha determinato tanto, fatto un grandissimo lavoro. Il consiglio che do è di lasciarlo lavorare se vogliamo bene al Napoli. Il francese ha fatto esperienza da tutte le parti, ci sono tutte le caselle e le possibilità per ripetersi. De Laurentiis troverà qualcuno disposto a tirare fuori 200 milioni per Osimhen? Non lo so, se però si va indietro al suo valore forse non bastano quei 200 milioni!”.