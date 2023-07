Schira: “Il Napoli è vicino al primo colpo di mercato, siamo ai dettagli”

Dopo ormai quasi due settimane di mercato, il Napoli si appresta a mettere a segno il primo colpo. Visto il mancato riscatto per Bereszynski e il nuovo prestito probabile di Zanoli, agli azzurri serviva un terzino destro. Infatti, il capitano del Napoli Di Lorenzo non può giocare tutti i minuti della stagione, e ha bisogno di un sostituto all’altezza. Ecco perché, il nuovo ds del Napoli si è messo subito all’opera per regalare a Garcia un profilo importante.

Come riporta Nicolò Schira, il Napoli è ormai vicinissimo a chiudere l’affare Faraoni con il Verona. Il terzino italiano è ricordato dai tifosi per il gol segnato all’ultima giornata del campionato di due anni fa, che ha infranto i sogni del Napoli di tornare in Champions League.