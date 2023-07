Repubblica: “Zielinski ha accettato di andare in Arabia! L’offerta a De Laurentiis…”

“L’Italia è il serbatoio ideale, perché i sauditi adorano la Serie A: come fossero ancora gli anni Novanta, è ancora il campionato che seguono più assiduamente, e gli azzurri di Mancini sono la nazionale per cui fanno il tifo, anche se loro ai Mondiali ci sono andati e noi no. Una passione che si tradurrà anche in altre acquisizioni. I prossimi saranno Zielinski e Lozano del Napoli: il centrocampista polacco ha un’offerta dell’Al-Ahli da 12 milioni a stagione, l’ha già accettata e ora i sauditi trattano con De Laurentiis per 18 milioni di euro.“

Così Repubblica sul futuro del centrocampista azzurro, a un passo dall’addio per accettare l’offerta dell’Al-Ahli.