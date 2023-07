Il Napoli si guarda intorno in caso di cessione di Zielinski, che piace tanto alla Lazio come sostituto di Milinkovic e che potrebbe partire per una cifra vicino ai 25 milioni di euro.

Il club azzurro sta valutando i sostituti e un nome caldo è quello di Samardzic; il giocatore piace tanto, viene valutato la stessa cifra che il Napoli richiede per Zielinski, ma sarebbe il sostituto ideale.

Il Napoli continua a parlare con l’Udinese, e la pista resta calda, anche perché sia Inter che Milan hanno fatto solo dei sondaggi che non hanno portato a sviluppi.